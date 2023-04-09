أخبار اليمن : المشاط لـ "العماني والسعودي": متمسكون بالسلام العادل والمشرف

المشاط لـ "العماني والسعودي": متمسكون بالسلام العادل والمشرفاستقبل فخامة المشير الركن، مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء الوفدين العماني والسعودي.

وخلال اللقاء رحب فخامة الرئيس المشاط بالوفدين العماني والسعودي، معبراً عن امتنان الشعب اليمني لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.

وأكد فخامة الرئيس المشاط الموقف الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.

من جانبه أكد رئيس الوفد السعودي، الشكر للأخوة في سلطنة عمان الشقيقة على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن.