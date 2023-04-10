عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 32.7% خلال مارس



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس/آذار على أساس سنوي من 31.9% في فبراير/شباط.

كان استطلاع أجرته “رويترز”، أظهر توقعات بأن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض سعر الجنيه.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت “رويترز” آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس/آذار من 31.9% في فبراير/شباط. وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى خمس سنوات ونصف السنة.