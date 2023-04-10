شكرا لاهتمامكم بخبر “اللجين” تعتزم مواصلة رفع نسبة مساهمتها في “ناتبت” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “اللجين” تعتزم مواصلة رفع نسبة مساهمتها في “ناتبت”



أكدت شركة اللجين مواصلة العمل على رفع نسبة تملكها في شركة ناتبت عن طريق الاستحواذ على حصص تملك إضافية.

وقالت الشركة في بيان لـ” تداول السعودية” إنها تؤكد للمساهمين على استمرارها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية أصول الشركة وتحسين أعمالها، ونظمت الشركة يوم الأحد 9 أبريل 2023، لقاء هاتفياً مع المحللين الماليين وممثلي عدداً من الجهات الاستثمارية لمناقشة الأداء التشغيلي والنتائج المالية لعام 2022.

وذكرت اللجين أنها ستتعامل بالشكل الأمثل مع ما تملكه شركة ناتبت من أسهم شركة اللجين بما يزيد عن 19.9 مليون سهم بما يخدم مصلحة مساهمي الشركتين، على أن تكون أولوية الخيارات هي استخدام هذه الأسهم ضمن صفقات تعويض لعمليات مبادلة وشراء أسهم من مساهمي شركة ناتبت الحاليين، بعد أخذ الموافقات المطلوبة والالتزام بكافة المتطلبات ذات الصلة.

وأكدت تسريع العمل على تطوير الأعمال الهندسية ومن ثم الإنشاء وتشغيل مصنع الشركة الجديد لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين ومنتجات متخصصة أخرى وبشكل متكامل مع مصنع شركة ناتبت الحالي لتعظيم قيمة الاستثمار في الشركتين.

وأوضحت أنها تعمل على إكمال المفاوضات للدخول في شراكة استراتيجية مع شريك عالمي رائد في صناعة البروبلين والبولي بروبلين، لنقل التقنيات المطلوبة وإمكانات المعرفة المتقدمة للمشروع الجديد بما في ذلك تطوير منتجات تخصصية ذات عوائد مرتفعة.