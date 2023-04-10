عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن باستثمارات يابانية.. إنشاء مصنع للحديد المختزل في “عمان ” بطاقة 5 ملايين طن سنويا



وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان على مذكرة تفاهم مع شركتين يابانيتين “كوبي ستيل” و”ميتسوي وشركائها المحدودة”، لإنشاء مصنع للحديد المختزل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بطاقة إنتاجية تقدر بـ 5 ملايين طن من الحديد المختزل سنويا. ووقّعت الشركتان على اتفاقية حجز أرض مع شركة ميناء الدقم ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة “مرافق” لتزويد المشروع بالكهرباء والمياه، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وقّع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات من جانب الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، ومن جانب الشركتين اليابانيتن تيتسويا فوكودا المدير التنفيذي ورئيس العمليات لوحدة أعمال الموارد المعدنية بشركة ميتسوي، وماساهيرو موتويوكي الرئيس التنفيذي ورئيس الأعمال الهندسية في شركة كوبي ستيل، وعن شركة ميناء الدقم ريجي فيرمولين الرئيس التنفيذي للميناء، وعن شركة مرافق المهندس عبدالله بن محمد الهاشمي المدير التنفيذي للشركة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركتا “كوبي ستيل” و”ميتسوي” بإعداد دراسة للأعمال التفصيلية للبدء في إنتاج معادن حديدية تتميّز بانخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون فيها بحلول عام 2027، وسيتم توفير المنتج في الأسواق الآسيوية والعالمية والأسواق الأخرى مثل أوروبا وغيرها.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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