شكرا لاهتمامكم بخبر أزياء هذا الربيع باللون الأزرق.. وهذه أفكار لتنسيقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أزياء هذا الربيع باللون الأزرق.. وهذه أفكار لتنسيقه



يحمل إلينا فصل الربيع التجدّد على مُختلف المستويات، ولذلك من الطبيعي أن نسعى معه إلى تجديد الإطلالة من خلال اختيار ألوان تُركّز عليها دور الأزياء في مجموعاتها الجديدة. وقد تمّ تصنيف الأزرق كأحد أبرز هذه الألوان، فما هي أفضل الأساليب لاعتماده بطريقة مواكبة للموضة؟

غوتشي.

يُعتبر الأزرق من الألوان الغنيّة بتدرجاتها من الفاتح جداً حتى الكحلي الداكن. وهذا ما يجعله يليق بكل الأعمار ومُختلف ألوان البشرة والشعر. يُصنّف الأزرق ضمن الألوان الباردة، وهو لون السماء والبحر. يرتبط معناه بالحيوية والنشاط كما يُجسّد مفاهيم النقاء، والهدوء، والصفاء. يُعرف الأزرق الفيروزي بأنه يُحارب التوتر والألم أما الأزرق المعدني فيوحي بالقوة، ويبعث الأزرق الفاتح جداً على الاطمئنان والشعور بالسلام. وقد رأينا الأزرق الملكي من بين الألوان التي تعود بقوة على ساحة الموضة هذا الربيع، حيث تم تنسيقه في التصاميم الربيعيّة مع الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي، وحتى الأحمر. وقد رصدناه في مجموعات: Valentino، وMoschino، وBurberry، وLoewe، وGucci، وMarni، وJason Wu، وChristian Siriano.

.زهير مراد

– كيفية ارتدائه

يُعتبر الأزرق من الألوان التي يسهل تنسيقها في مجال الموضة مع ألوان أخرى، ويُعتبر الدنيم خير مثال على سهولة اختلاطه مع أكبر عدد ممكن من الألوان. أما القطع التي يوصي خبراء الموضة باختيارها باللون الأزرق في الموسم الجديد فهي التالية:

• قميص باللون الأزرق الفاتح أو الكحلي:

هي من القطع الكلاسيكية التي يسهل تنسيقها مع سروال أو تنورة بألوان الأبيض والبيج للحصول على إطلالة عصريّة.

جيورجيو أرماني

• ثوب مُطبّع بالأزهار:

تستحضر الأثواب المطبّعة أجواء العطلة والرحلات، وهي تُضفي الانتعاش على الإطلالة كما تندرج ضمن الأزياء المُريحة التي تُناسب كافة الأعمار. ابحثوا عن طبعات عصريّة وغير مُستهلكة تجمع بين عدة تدرجات من الأزرق لإطلالة مُتجدّدة.

كارولينا هيريرا.

• جامبسوت:

يمكن اختياره بخامة الدنيم أو بالخامات الانسيابية واعتماده بلون موحّد أو مُزيّن بطبعات متنوّعة. يتناسب الجامبسوت مع الأجسام النحيلة والطويلة القامة ويُنصح بتنسيقه مع أكسسوارات مُبتكرة وملوّنة.

• سروال وتنورة وثوب من الدنيم:

هي من أشهر قطع الأزياء التي تتلوّن بالأزرق فلا تترددوا في اختيارها بتدرجات متنوّعة ويمكن تنسيقها أيضاً مع سترة من الدنيم التي تُعتبر من القطع الأساسيّة في خزانة كل امرأة عصريّة.

• حقيبة يد:

تُشكّل حقيبة اليد ذات اللون الأزرق أكسسواراً مثالياً يُكمّل الإطلالات الصيفيّة، إذ يسهل تنسيقها مع الأزياء المصنوعة من الدنيم والإطلالات التي تتلوّن بالأبيض، والأسود، والبيج، والأزرق، وحتى الوردي والأصفر.