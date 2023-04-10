شكرا لاهتمامكم بخبر “حساب المواطن” في السعودية يودع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أبريل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “حساب المواطن” في السعودية يودع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أبريل



أودع برنامج “حساب المواطن” في السعودية، اليوم الاثنين، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين.

ويأتي ذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة وحتى دفعة شهر يوليو 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالا عوضا عن 417 ريالا.

وقال مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري، إن التسجيل في البرنامج لا يزال قائما لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط ca.gov.sa.

وذكر مدير عام البرنامج حساب المواطن أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 156 مليار ريال.

وأوضح أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.