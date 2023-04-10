عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من”آبل” بنسبة 40.5% الربع الأول هذا العام



تراجعت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية لشركة “آبل” بنسبة 40.5% في الربع الأول من العام الحالي ، إثر انخفاض الطلب مع نهاية جائحة كورونا وعودة الموظفين للعمل من المكاتب.

وسجلت “آبل” أكبر تراجع في شحنات أجهزة الكمبيوتر بين منافسيها بالربع الأول من العام الجاري، رغم انخفاض شحنات جميع شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر مجتمعة 29% بالربع الأول من 2023 لتصل إلى 57 مليون وحدة، أي ما دون مستويات عام 2019.

وسجلت كل من شركة Lenovo وDell تراجعا في الشحنات بأكثر من 30% في الربع الماضي، في حين بلغت تراجعات شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية لشركة HP بنحو 24%.