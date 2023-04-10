عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “قطر الوطني” ترتفع 8% إلى 3.9 مليار ريال في الربع الأول



أعلن بنك قطر الوطني، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 8% على أساس سنوي، لتسجل 3.9 مليار ريال، أي ما يتماشى مع التوقعات. وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاعا بودائع العملاء بنسبة 5% إلى 828 مليار ريال خلال الربع الأول. كما خصص بنك قطر الوطني خلال نفس الفترة 2.5 مليار ريال لتغطية الخسائر المحتملة عن القروض المتعثرة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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