شكرا لاهتمامكم بخبر انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الربع الأول عالمياً بنسبة 53% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الربع الأول عالمياً بنسبة 53%



شهدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط تراجعا في استثمارات صناديق رأس المال المغامر بنسبة 20% خاصة في مراحل التمويل الأولية إلى 824 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.

وتراجع عدد الصفقات من 256 صفقة في الربع الأول من 2022 إلى 119 صفقة في الربع الحالي ولكن تجدر الإشارة إلى أن الربع الأول من 2022 شهد طفرة غير مسبوقة في الاستثمار في الشركات الناشئة تجاوزت المليار دولار بحسب أحدث تقريرلمنصة الموجز الرقمي.

ورغم تلك التراجعات فإن الاستثمارات في الشركات الناشئة قد نمت بأكثر من 80% في المنطقة يبدو في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2021 .

وحصدت السعودية 42% من الاستثمارات في الربع الأول من 2023 ، تليها مصر بـ 34% ثم الإمارات بنحو 20% .

وكانت أكبر هذه الصفقات من نصيب السوبر آب المصري ” MNT Halan”الذى جمع 260 مليون دولار،تليها متجر الهدايا الإلكتروني في السعودية “Floward بـ 156 مليون دولار،ثم 133 مليون دولار من نصيب نعناع متجر البقالة الإلكتروني في السعودية أيضاً.

حصد تطبيق اشتر الآن وادفع لاحقاً Tabby في الإمارات 58 مليون دولار. كما أن تطبيق اشتر الان وادفع لاحقاً تمارا السعودي أيضاً حصل على تمويل بالديون أوDebt Round بـ150 مليون دولار .

و تمويل الديون هو أن يقرض مستثمرين المال لشركة ناشئة مقابل معدلات فائدة مرتفعة قد تتجاوز الـ 10% ولا يوجد تبادل نقدي للأسهم أو حقوق الملكية ،ولم يتم احتساب هذه الجولة ضمن تقرير الموجز الرقمي.

وتراجع تمويل الشركات الناشئة في الربع الأول عالمياً بأكثر من النصف على أساس سنوي إلى 76 مليار دولار 53% شاملا استثمار 10 مليارات دولار في OpenAI معظمه من” مايكروسوفت” وجولة تمويلية 6.5 مليار دولار لتطبيق المدفوعات ” Stripe “.

أوضح التقرير أن هذا الانخفاض حدث في كل المراحل سواء جولات أولية أو ما بعدها، وهو أمر متوقع بعد تراجع تقييمات الشركات الناشئة وتباطؤ الاقتصادات وارتفاع أسعار الفائدة.

و أضاف انهيار بنك سيليكون فالي في مارس الماضي ، مزيدا من الضغوطات على بيئة التمويل المغام ، وكان لدى البنك أكثر من 20 ألف شركة ناشئة ،ليس فقط في الولايات المتحدة أيضًا بل كان العديد من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وضعت أموالها في في بنك “سيليكون فالي”.