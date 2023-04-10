عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن البنوك الأصغر حجما في الصين تخفض الفائدة على الودائع لأجل بنحو 45 نقطة أساس



خفضت بعض البنوك الأصغر حجما في الصين أسعار الفائدة على الودائع لأجل بنحو 45 نقطة أساس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب تحرك مماثل من قبل البنوك الأكبر حجما العام الماضي.

يأتي ذلك بعد العديد من التخفيضات في أسعار الإقراض من قبل البنك المركزي في الصين التي بدأت تضغط على هوامشها.

وسيدفع المقرضون الصغار بعد التعديل نحو 1.9% سنويا للودائع لمدة عام، بانخفاض عن 2.25% سابقا.

وكان بنك الصين الشعبي قد خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بشكل غير متوقع في أواخر الشهر الماضي في خطوة ستمنح المقرضين المزيد من السيولة لصرف القروض وخفض تكاليف التمويل.