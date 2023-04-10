شكرا لاهتمامكم بخبر كيف تستفيد “e&” الإماراتية من الاستحواذ على تطبيق “كريم”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كيف تستفيد “e&” الإماراتية من الاستحواذ على تطبيق “كريم”؟



قال خبير الأسواق المالية محمد علي ياسين، إن استحواذ مجموعة ” e&”اتصالات- على حصة 50.03% من تطبيق “كريم” يؤكد على أن شركة e& -اتصالات” ليست كما نعرفها فى السابق وإنما تحولت إلى شركة تكنولوجيا.

وأضاف في مقابلة مع ” العربية” أن استثمار “e&” فى تطبيق “كريم” سيتيح لها التوسع فى الأسواق التى يمكنها التواجد فيها ، وبعضها يتوافق مع أسواقها القائمة مثل مصر وباكستان وربما فى أسواق أخري لا تتواجد بها.

وقال ياسين إن شراء الشركة لحصة حاكمة لتطبيق قائم معناه أن الشركة المستحوذة سرعت وصولها إلى أسواق جديدة لتحقيق تدفقات نقدية إيجابية وعالية من هذه الأسواق.

وأوضح أن السلع الرئيسية فى هذه التطبيقات هى معلومات العملاء عبر إيجاد فرص لإمكانية بيع منتجات أخرى لنفس العميل إذا كانت لديه اهتمامات بها.

وقال إن “اتصالات” لديها تطبيق آخر وهو من الأشياء التى ركزت عليها خاص بتحويل الأموال، وهذا ما تحاول الوصول إليه حاليا بأن تجد مجالات نمو جديدة.

“من ناحية المكالمات الصوتية والبيانات يبدو أن السوق وصلت إلي مرحلة جديدة من التشبع ونسبة النمو ستكون ضعيفة ومع الاتجاه لهذه التطبيقات فإن الشركة تستطيع الوصول إلى نمو في ربحيتها قد لا يكون في العام الحالي ولكن قد يكون في الأعوام القادمة عن طريق هذا التطبيق بشكل مباشر أو عبر شراء منتجات أخرى موجودة”، بحسب ياسين.

وقال إن معرفة تقييم هذه الصفقة يعتمد علي صفقات مستقبلية عن طريق شركات مماثلة لديها خطط لرفع رأس المال.

أعلنت مجموعة &e “اتصالات الإمارات”، اليوم الاثنين، عن استحواذها على حصة 50.03% في تطبيق “كريم” بقيمة استثمار 400 مليون دولار.

وقالت مجموعة&e في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن استثمارها في “كريم” سيؤدي إلى تسريع تطوير الشركة وإنشاء تطبيق إقليمي متميز.

وأضافت أنه سيتم فصل أعمال شركة “كريم” الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة “أوبر” من تطبيق careem super App، بينما ستبقى مساهمة في التطبيق.

وسيتم تمويل قيمة الاستثمار البالغة 400 مليون دولار من الرصيد النقدي الحالي، ولا ترتبط الصفقة بأطراف ذات علاقة.