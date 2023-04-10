عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة “الحكير للسياحة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال



أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية “الحكير للسياحة”، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم. وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 315 مليون سهم بدلا من 31.5 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة. وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينها.

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