شكرا لاهتمامكم بخبر هذه القطاعات الأكثر إنتاجا للمليارديرات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هذه القطاعات الأكثر إنتاجا للمليارديرات!



كشفت قائمة “فوربس” السنوية للمليارديرات في العالم، أن الطريق إلى الثراء لا بد أن يمر عبر قطاعات اقتصادية محددة. ووفقا لقائمة “Forbes 2023” فإن الصناعات الأكثر إنتاجا للمليارديرات تشمل: – المرتبة الأولى: التمويل والاستثمار ساهم بنحو 14% من المليارديرات بـ 372 مليارديرا. الأغنى: وارن بافت رئيس Berkshire Hathaway (شركة استثمارات) بـ 106 مليارات دولار. – المرتبة الثانية: التصنيع ساهم بنحو 12% من المليارديرات بـ 324 مليارديرا. الأغنى: رينولد وورث وعائلته رئيس Wuerth Group (تصنيع البراغي والمفكات) بـ 30 مليار دولار. – المرتبة الثالثة: التكنولوجيا ساهم بنحو 12% من المليارديرات بـ 313 مليارديرا. الأغنى: جيف بيزوس مؤسس أمازون (التجارة الإلكترونية) بـ 114 مليار دولار. – المرتبة الرابعة: الأزياء والتجزئة ساهم بنحو 10% من المليارديرات بـ 266 مليارديرا. الأغنى: برنارد أرنولت وعائلته رئيس LVMH (الأزياء الفاخرة) بـ 211 مليار دولار. – المرتبة الخامسة: الأغذية والمشروبات ساهم بنحو 8% من المليارديرات بـ 212 مليارديرا. الأغنى: زونغ تشان تشان رئيس Nongfu Spring (تعبئة مياه الشرب) بـ 68 مليار دولار.

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