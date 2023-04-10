شكرا لاهتمامكم بخبر التضخم الأساسي في مصر ينخفض إلى 39.5% في مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن التضخم الأساسي في مصر ينخفض إلى 39.5% في مارس



أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الاثنين، أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 39.5% في مارس/آذار من 40.26% في فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس/آذار على أساس سنوي من 31.9% في فبراير/شباط.

وجاءت أرقام التضخم في مارس أقل من توقعات “رويترز” في استطلاع أجرته مؤخرا والتي كانت عند 33.6%، إلا أنها تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق والتي سجلتها في يوليو/تموز 2017 والتي بلغت 32.95%.

ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس/آذار.

وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما يعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاته الأساسية.

كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيها للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيها مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022.

وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%. وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%.

وفي سياق متصل؛ سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 12.1% لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.