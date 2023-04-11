شكرا لاهتمامكم بخبر “دله الصحية” تعلن إنشاء مستشفى جديد في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “دله الصحية” تعلن إنشاء مستشفى جديد في الرياض



أعلنت شركة دله للخدمات الصحية “دله” عن إنشاء مشروع مستشفى جديد على الأرض المملوكة للشركة والبالغة مساحتها 45 ألف متر مربع والواقعة على تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بالرياض – حي العارض.

وذكرت الشركة في بيان اليوم لـ”تداول السعودية”، أن إنشاء المستشفى سيكون على مساحة إجمالية تقديرية للمسطحات المبنية 87.3 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 250 سرير مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ الحفر وتجهيز موقع المشروع خلال الأيام القادمة وعلى أن يتم البدء في تنفيذه في الربع الثالث من العام 2023، بعد أخذ الموافقات الرسمية.

وأشارت إلى أنه سيجري الإفصاح عن أي تطورات بشأن تكلفة المشروع، في حال توافرها، وأنه سيتم تمويله من خلال مواردها وتسهيلات طويلة الأجل.

وتوقعت الشركة الانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الرابع من العام 2025 بعد أخذ الموافقات الرسمية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.