شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس إدارة ” العرض المتقن” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة ” العرض المتقن” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم



أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “توبي” عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من (10) ريالات للسهم إلى واحد ريال للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” إنه بتجزئة القيمة الاسمية للسهم سيصبح عدد أسهم الشركة 150 مليون سهم بدلاً من 15 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

ارتفع صافي أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية بنسبة 63.06% في 2022، إلى نحو 131.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 80.62 مليون ريال في 2021.

وقالت “العرض المتقن” في بيان يوم 20 مارس الماضي إن ارتفاع الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 41.5% إلى 927.2 مليون ريال، حيث استمر زخم النمو في جميع خطوط الأعمال لدى الشركة على مستوى تجربة العميل والتشغيل والصيانة وتطوير البرمجيات.

ووصل حجم المشاريع تحت التنفيذ لمستويات قياسية عند 1.73 مليار ريال في السنة المالية 2022، بزيادة ملحوظة نسبتها 55% على أساس سنوي.