عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تحسن معنويات مستثمري منطقة اليورو خلال أبريل



أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت في أبريل/نيسان بعد انخفاضها فجأة في مارس/آذار، لتعاود بذلك مسار التحسن الذي انتهجته في الشهور القليلة الماضية مع ارتفاع تقديرات الظروف الحالية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -8.7 نقطة في أبريل/نيسان من -11.1 نقطة في مارس/آذار ليتجاوز بذلك التوقعات.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند -9.9 نقطة في أبريل/نيسان.

وقال المؤشر “ما من شك أن اقتصاد منطقة اليورو تجاوز أشهر الشتاء على نحو أفضل من مخاوف الكثيرين في الخريف”.

وأضاف أن الشتاء اللطيف وجهود الحفاظ على الطاقة ساهما في الحيلولة دون نقص خطير في الطاقة.

وذكر أن الاستطلاع شمل 1300 مستثمر وأُجري بين 6 و8 أبريل/نيسان.