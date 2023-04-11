عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع الفائدة بشكل أكبر



قال رئيس استثمار الدخل الثابت في “بلاك روك”، ريك ريدر، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لكبح التضخم.

يأتي ذلك وسط مخاوف من التداعيات الناجمة عن اضطرابات القطاع المصرفي الشهر الماضي وبيانات الوظائف الأخيرة التي تعطي إشارة إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وأضاف مسؤول “بلاك روك” أن بيانات الوظائف الأميركية أظهرت تباطؤاً في الأجور ونمو الوظائف، ما قد يدفع “الفيدرالي” للتريث بشأن وتيرة رفع الفائدة.

من المقرر صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء ومن المتوقع أن يساعد المستثمرين في تحديد مسار أسعار الفائدة في المدى القصير.