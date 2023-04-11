شكرا لاهتمامكم بخبر نتوقع زيادة أسعار الفائدة في أميركا بواقع 25 نقطة أساس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نتوقع زيادة أسعار الفائدة في أميركا بواقع 25 نقطة أساس



توقع رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في “ساكسو بنك” ياسر الرواشدة، في مقابلة مع “العربية”، أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وقال الرواشدة إن الاحتمالات زادت في اتجاه رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (نسبة احتمالات الزيادة 75%).

وأضاف أن الأسواق تترقب بيانات الوظائف والتضخم في أميركا.

وأوضح أنه في حالة جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي أعلى من المتوقع تزيد احتمالية زيادة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وأشار إلى أن كل شيء يعتمد على تطورات أزمة المصارف في ظل تزايد الضغوط على القطاع المصرفي، قائلا: “الفيدرالي سيراقب المؤشرات الدالة على حدوث ضعف أكبر من المتوقع للاقتصاد قبل التوقف عن زيادة الفائدة”.

جدير بالذكر أن الزيادة استمرت بوتيرة مطردة في عدد الوظائف بالولايات المتحدة في مارس/آذار مما أدى لانخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة واسعة يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات فبراير/شباط لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا.