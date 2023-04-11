شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس الوزراء المصري يحدد إجازة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس الوزراء المصري يحدد إجازة عيد الفطر المبارك



أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الحالي حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل، إجازة رسمية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن أنه المنتظر تحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل الحالي، منوهًا بأنه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 يوم الجمعة 21 من نفس الشهر.

فيما تحل ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل من كل عام.

ومن المرتقب أن تصدر وزارة القوى العاملة المصرية، قرارًا وزاريًا باحتساب أيام إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الخاص، مساوية للعاملين بالقطاع الحكومي والعام في ضوء قرار رئيس الوزراء.