عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “لوبريف” توقع اتفاقية مع “أرامكو” لتوريد كميات إضافية من زيت غاز التفريغ



أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” توقيع اتفاقية لتوريد كميات إضافية من زيت غاز التفريغ تصل إلى 2000 برميل يوميا من شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” حسب توافر المنتج.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن هذه الاتفاقية جزء من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته “أرامكو” لمشاريعها المشتركة.

وستكون تكلفة توريد اللقيم حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق، على أن يبدأ العقد من أول من أبريل/نيسان 2023 ولمدة 12 شهرا.

وستجدد هذه الاتفاقية سنويا ما لم تنته باختيار أحد طرفيها بموجب إشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن 60 يوما.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداء من الربع الثاني لهذا العام 2023.