أخبار اليمن : شهيد و10 جرحى بنيران سعودية في منبه صعدة

شهيد و10 جرحى بنيران سعودية في منبه صعدة
استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون، اليوم، بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان من المهاجرين الأفارقة.
وأدان المصدر هذه الجريمة الوحشية، التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق المواطنين في المناطق الحدودية.
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