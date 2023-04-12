أخبار اليمن : محافظ الحديدة يشيد بإسهامات الصليب الأحمر

محافظ الحديدة يشيد بإسهامات الصليب الأحمرالتقى محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم، الرئيس الجديد للبعثة الفرعية للصليب الأحمر أشوت استاباتسيان.

وفي اللقاء، رحب المحافظ قحيم برئيس البعثة الجديد للصليب الأحمر بفرع محافظة الحديدة، معرباً عن الأمل في اضطلاع الصليب الأحمر بدور فاعل في دعم احتياجات المحافظة الخدمية والإنسانية.

ونوه بإسهامات البعثة الفرعية للصليب الأحمر بالمحافظة خلال الفترة الماضية في دعم عدد من المشاريع ذات الأولوية وكذا الحضور الإنساني في مساندة عدد من القطاعات الخدمية التي تضررت من العدوان والحصار.

واستعرض قحيم، الاحتياجات الطارئة للمحافظة في مجالات المياه والإصحاح البيئي، خاصة في ظل أزمة المياه الراهنة التي يعاني منها سكان مربع مدينة الحديدة جراء توقف دعم مؤسسة المياه بمادة الديزل لضخ المياه وتخفيف معاناة المواطنين.

من جهته تطرق مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة عبدالرحمن إسحاق، إلى احتياج المؤسسة للدعم لتزويدها بمادة الديزل بعد انسحاب وإيقاف المنظمات الداعمة للتمويل، ما أدى إلى صعوبة في تشغيل الآبار وضخ المياه وعدم قدرة المؤسسة على توفير التكاليف لشراء الديزل.

ودعا منظمات العمل الإنساني الفاعلة في اليمن، إلى التعاون والقيام بدور إنساني خلال هذه المرحلة بما يساعد المؤسسة على توفير المياه للمواطنين والاستمرار في ضخها لكل المناطق لمعالجة الأزمة الماثلة.

من جانبه عبر رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر اشوت عن تقديره لقيادة المحافظة، مؤكداً أنه سيعمل على تعزيز دور البعثة في الشراكة وتعزيز أولويات التدخلات بمشاريع لمواجهة تغيرات الوضع الإنساني بالمحافظة.

عقب اللقاء كرّم محافظ الحديدة ووكيل المحافظة وقيادة مؤسسة المياه رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر السابق الكسندر أيكوي تقديراً لجهوده الإنسانية خلال فترة عمله بالمحافظة التي انعكس أثره في تخفيف جزء من معاناة محافظة الحديدة في ظل الظروف الصعبة.