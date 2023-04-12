شكرا لاهتمامكم بخبر صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مقابل توقعات إيجابية للصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مقابل توقعات إيجابية للصين



أكد صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن عودة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى وتيرة النمو التي كانت سائدة قبل الوباء، أمر بعيد المنال.

وتوقع صندوق النقد أن تشهد العديد من الاقتصادات تباطؤا في النمو العام الحالي مقارنة بالعام السابق، بعد مرور أكثر من عام على الحرب الروسية – الأوكرانية، والاضطراب الأخير في القطاع المالي الأخير مع استمرار البنوك المركزية بسياسة التشديد لمواجهة التضخم.

وتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض نمو الناتج العالمي، المُقدر بنحو 3.4% في عام 2022، إلى 2.8% في عام 2023، وهو ما يشكل تراجعا طفيفا عن تقديرات الصندوق الصادرة في يناير الماضي.

وبالنسبة لاقتصادات الدول المتقدمة، رجح الصندوق أن ينخفض النمو بمقدار النصف في عام 2023 إلى 1.3%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.4% في عام 2024.

وأشار الصندوق إلى أن 90% من الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضا في النمو العام الحالي، بينها الولايات المتحدة، حيث من المتوقع استمرار تراجع نموها من 2.1% في 2022 إلى 1.6% في 2023 و1.1% في 2024، فيما جاءت هذه التقديرات أفضل بقليل من توقعات الصندوق مطلع العام.

وبالنسبة لاقتصادات الدول النامية، فستكون الآفاق الاقتصادية في المتوسط أفضل، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة، لكن هذه الآفاق تختلف على نطاق واسع بحسب المناطق.

فاقتصاد الصين على سبيل المثال، ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقع الصندوق نموه 5.2% في عام 2023 ارتفاعا من 3% في 2022. لكن في المتوسط رجح الصندوق أن تسجل اقتصادات الدول الناشئة والنامية، نموا بـ 3.9% العام الحالي و4.2% في عام 2024.

فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتوقع الصندوق نموها بـ 3.1% هذا العام، كذلك توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3.1% في كل من 2023 و 2024، ليرفع بذلك الصندوق من توقعات نمو العام الجاري بنصف نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يناير.

ويتوقع الصندوق انخفاض متوسط أسعار النفط الخام بنحو 24% في عام 2023 مقارنة بمستويات 2022، ليصل إلى 73 دولارا للبرميل، على أن يستمر هذا التراجع بنسبة 5.8% في 2024 إلى 69 دولارا.

ويذكر أن معدل التضخم العالمي سيتراجع من 8.7% العام الماضي إلى 7% هذا العام بحسب التقديرات الأخيرة للصندوق.

وبالنظر إلى عام 2028، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3%، وهي أدنى توقعات للنمو متوسط الأجل تُنشر في جميع تقارير آفاق الاقتصاد العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي منذ عام 1990.