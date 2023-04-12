شكرا لاهتمامكم بخبر الكويت ترفع سعر خام التصدير للمشترين الآسيويين في مايو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الكويت ترفع سعر خام التصدير للمشترين الآسيويين في مايو



أظهرت أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير من النفط الكويتي إلى آسيا في مايو/ أيار 25 سنتا عن الشهر السابق إلى علاوة 2.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وحددت الكويت سعر البيع الرسمي في مايو/ أيار للخام الكويتي الخفيف جدا عند 2.50 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، وهو ما يقل عشرة سنتات عن الشهر السابق وفقا لوثيقة تسعير اطلعت عليها “رويترز” اليوم الأربعاء.

استقرت أسعار النفط، بارتفاع هامشي، في تعاملات، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية، وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.

وارتفع خام برنت 3 سنتات ما يعادل نسبة 0.03% إلى 85.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو ما يعادل نسبة 0.02% إلى 81.51 دولار للبرميل.

وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل/نيسان، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل، نقلاً عن وكالة “رويترز”.