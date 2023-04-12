شكرا لاهتمامكم بخبر مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من مليوني مسافر خلال 20 يوما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من مليوني مسافر خلال 20 يوما



أعلنت شركة مطارات جدة أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز منذ مطلع شهر رمضان المبارك حتى يوم الاثنين الماضي 10 أبريل 2023، بلغ أكثر من 2 مليون مسافر من جميع صالات المطار خلال 20 يوما تقريبا.

وقالت الشركة في بيان إن أعداد الرحلات القادمة والمغادرة من بداية رمضان حتى يوم أمس الثلاثاء 11 أبريل بلغ أكثر من 13 ألف رحلة، وبلغت أعداد الحقائب 1.15 مليون حقيبة، في حين تجاوزت أوزان البضائع المشحونة أكثر من 16 ألف طن.

وأكدت شركة مطارات جدة جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تهيئة جميع الصالات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وفقا لـ”واس”.

وأوضحت أن الطاقة البشرية للعاملين في المطار تصل في فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، يتواجدون على مدار الساعة لمراقبة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين في مختلف الصالات، حيث يسهم “مركز القيادة والتحكم” بمطار الملك عبد العزيز في إدارة العمليات التشغيلية.

وسجل مطار الملك عبد العزيز الدولي تصاعداً كبيراً في أعداد المعتمرين مع بداية شهر شعبان الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع الإجازة المدرسية، مما زاد من كثافة الرحلات والضغط على مرافق المطار.