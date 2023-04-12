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“ويلز فارغو” يتوقع تراجع مؤشر “S&P 500” بنسبة 10% في النصف الثاني من 2022

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ويلز فارغو” يتوقع تراجع مؤشر “S&P 500” بنسبة 10% في النصف الثاني من 2022

توقع بنك “ويلز فارغو” تراجع مؤشر “S&P 500” بنسبة 10% ليبلغ 3700 نقطة في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ليصبح قريبا من أدنى مستوياته في نوفمبر.

وأشار البنك إلى أن التصحيح المحتمل للمؤشر يعود للصورة الاقتصادية المتدهورة وسط السياسة النقدية المشددة من قِبل “الفيدرالي”، واعتماد المستهلك بشكل متزايد على الائتمان للحفاظ على مستويات الإنفاق.

وحافظ “ويلز فارغو” على توقعاته بشأن المستوى المستهدف لـ “S&P 500” بنهاية العام عند 4200 نقطة، أي بارتفاع قدره 2% عن إغلاق يوم الاثنين الماضي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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