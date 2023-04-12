شكرا لاهتمامكم بخبر “سينوبك” الصينية تستحوذ على 5% من حصة قطر للطاقة في حقل الشمال الشرقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “سينوبك” الصينية تستحوذ على 5% من حصة قطر للطاقة في حقل الشمال الشرقي



قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء إن شركة سينوبك الصينية استحوذت على نسبة 5%، من حصة شركة قطر للطاقة في حقل الشمال الشرقي.

ولم ترد “سينوبك” حتى الآن على طلب من “رويترز” للتعقيب.

وسبق أن ذكرت “قطر للطاقة” أنها قد تتخلى عن حصة تصل إلى 5%، في المشروع لبعض المشترين، الذين وصفهم سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي للشركة بأنهم “شركاء يمثلون قيمة مضافة”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبرمت “سينوبك” اتفاقا مع قطر للطاقة لتوريد أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 عاما، وهو أطول عقد تبرمه قطر لتوريد غاز طبيعي مسال.

وفي ذلك الوقت قالت “سينوبك” إن الاتفاق جزء من “شراكة متكاملة”، في مؤشر على أن الشركة الصينية ربما تدرس الاستحواذ على حصة في منشأة التصدير في مشروع توسعة حقل الشمال.

وأبرمت شركة قطر للطاقة في العام الماضي خمسة اتفاقات تتعلق بحقل الشمال الشرقي، وهو المرحلة الأولى والأكبر ضمن خطة توسعة من مرحلتين لحقل الشمال تشمل ستة وحدات للغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيعزز طاقة التسييل لدى قطر ويرفعها إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن.

كما أبرمت ثلاثة اتفاقات شراكة في توسعة حقل الشمال الجنوبي.

وقالت “قطر للطاقة” إنها تعتزم الاحتفاظ بحصة 75%، في توسعة حقل الشمال الذي سيتكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار تشمل تشييد منشآت تصدير وتسييل للغاز.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل غاز في العالم تتشاركه قطر وإيران التي تشير إلى الجزء الخاص بها من الحقل باسم حقل بارس الجنوبي.