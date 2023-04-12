عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض جديد لسندات مصر المقومة بالدولار



أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت اليوم الأربعاء، إذ جاء أداؤها منخفضا بشكل حاد عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت.

تعاني مصر، التي اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، من ارتفاع التضخم وشح النقد الأجنبي وتأخر مستمر في الواردات.

ونزلت قيمة الجنيه المصري بمقدار النصف منذ مارس/آذار 2022. وسجلت العملة اليوم انخفاضا 0.31% مقابل الدولار على الرغم من تراجع مؤشر الدولار.

كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من ‭‭B2‬‬ إلى ‭‭B3‬‬.

وغيرت “موديز” نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.