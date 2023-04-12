شكرا لاهتمامكم بخبر تباطؤ معدل التضخم السنوي في أميركا إلى 5% خلال مارس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في أميركا إلى 5% خلال مارس
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال مارس إلى 5%، مقارنة مع 6% مسجلة في فبراير الماضي، بأقل من التوقعات التي قدرت تسجيل 5.2%.
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