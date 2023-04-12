عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العراق يتفق مع صندوق النقد الدولي على إعداد مسوّدة برنامج للدعم الفني



ناقش وفد حكومي عراقي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للدعم الفني تحتاجه حكومة بغداد.

وقال بيان للبنك المركزي العراقي، إن”اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن جرت بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما”.

وأضاف أنه “تمَّت مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج -غير تمويلي- يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي” وفقا لوكالة الأنباء العراقية”واع”.

وأشار إلى أنه “تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة”.

وطالب العلّاق الصندوق بـ”تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008 .