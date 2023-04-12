شكرا لاهتمامكم بخبر سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.8% بعد جلستين من الخسائر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.8% بعد جلستين من الخسائر



أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي توفر مؤشرا على التحرك الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار الأميركي وتتبع قرارات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يجعل المنطقة عرضة للتأثر بشكل مباشر بأي تشديد نقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.8% بعد جلستين من الخسائر، بدعم من ارتفاع سهمي مصرف الراجحي وعملاق النفط أرامكو 0.8% لكل منهما، وفق رويترز.

يأتي هذا وسط استقرار في أسعار النفط المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج. ومن المرتقب صدور تقارير شهرية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.5% مسجلا مستوى جديدا لهذا العام، مدعوما بقفزة 3.5 في سهم إعمار العقارية.

وأرجع محللون الارتفاع إلى الأسس المحلية القوية، وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم إن التطورات الإيجابية في نشاط الأعمال المحلية يمكن أن تستمر في دعم النظرة المتفائلة بين المستثمرين.

وارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4%.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5% متأثرا بتراجع 4.3% في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بمصر 1.6% مع هبوط معظم الأسهم بما في ذلك سهم القابضة المصرية الكويتية الذي هوى 8.6%.

وأشار نجم إلى أن عوامل ارتفاع التضخم وخفض توقعات النمو وراء الضغط المستمر على السوق المصرية.

وفي البحرين، أغلق المؤشر الرئيسي على استقرار عند 1881 نقطة.

وفي سلطنة عمان، استقر المؤشر عند 4767 نقطة.

وفي الكويت، أغلق المؤشر على ارتفاع 1.5% إلى 7764 نقطة.