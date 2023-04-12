شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج أصغر كلب في العالم يمكن حمله بالجيب.. وهذه مواصفاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج أصغر كلب في العالم يمكن حمله بالجيب.. وهذه مواصفاته



ظهر في إيطاليا أصغر كلب على مستوى العالم مسجلاً رقماً قياسياً في حجمه، حيث يمكن وضعه داخل الجيب وحمله أينما أراد صاحبه، وينتمي الكلب، وهو أنثى، إلى سلالة نادرة جداً من الكلاب.

والكلب من فصيلة “شيواوا” يمكن حمله في جيب صاحبه، حيث إنه أقصر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون “الريموت”، كما أنه أقصر كلب في العالم على قيد الحياة حالياً، بحسب ما أورد برنامج تلفزيوني إيطالي عرضه أخيراً.

ويبلغ عرض الكلب “بيرل” أقل من 3.6 بوصات (9.14 سم) وطوله 5 بوصات (12.7 سم)، وتم وزنه ثلاث مرات في مستشفى كريستال كريك للحيوانات في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وتم أخذ كل قياس من قاعدة القدم الأمامية إلى أعلى الكتفين في خط عمودي مستقيم. وهو من أقارب حامل الرقم القياسي السابق (Miracle Milly) الذي توفي في عام 2020 والذي كان طوله 3.8 بوصة (9.65 سم).

وتم وصف الشيواوا بأنه يستمتع بـ”ارتداء الملابس” وتناول الدجاج والسلمون.

وقالت فانيسا سملر، مالكة الكلب بيرل: “نحن محظوظون بوجودها، ولدينا هذه الفرصة الفريدة لتحطيم الرقم القياسي الخاص بنا ومشاركة العالم بهذه الأخبار الرائعة”.

وظهرت بيرل مؤخراً في مجموعة برامج المواهب التلفزيونية (Lo Show Dei Record) في ميلانو بإيطاليا، حيث عُرضت على العالم لأول مرة.

وظهرت على خشبة المسرح مع فانيسا في مقعد فخم على شكل البيضة واستقبلت بتصفيق حار من الجمهور، وحافظت بيرل على الهدوء في مواجهة تصفيق الجمهور الذي أثار إعجاب الجماهير لأن سلالة “الشيواوا” معروفة بكونها مشاكسة ومزاجية.

وقالت فانيسا: “لدينا الكثير من المرح معاً”. ووصفت بيرل بأنها “صغيرة مثل الكرة” وقالت إنها أطول قليلاً من فنجان الشاي. وسيبلغ بيرل الثالثة من عمره في وقت لاحق من هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك، قالت فانيسا إنها لا تزال “طفلة في القلب”.

ولدى فانيسا ثلاثة كلاب أخرى ولكن كل تلك الكلاب “بالحجم الطبيعي”.