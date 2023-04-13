شكرا لاهتمامكم بخبر “الموارد للقوى البشرية” تعلن نيتها طرح 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الموارد للقوى البشرية” تعلن نيتها طرح 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام



أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال” بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة الموارد للقوى البشرية “الموارد” عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وقالت “الجزيرة كابيتال”، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 4.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة “تداول السعودية” على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 24 نوفمبر 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 4.5 مليون سهم عادي للاكتتاب العام بتاريخ 26 ديسمبر 2022م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويحق لمدير اكتتاب المؤسسات بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى 4.05 مليون سهم تمثل نسبة 90% من أسهم الطرح.

وسوف يخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى 450 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح.

وتأسست شركة “الموارد البشرية” في عام 2012، ويبلغ رأسمالها الحالي 150 مليون ريال، وتعمل على استقدام القوى العاملة المدربة والاحترافية من أكثر من 24 دولة، لتلبية احتياجات عملاءها.

وتمتلك حصص ملكية في شركتين تابعتين لها بصورة مباشرة ومملوكة وهي شركة سواعد التوظيف وشركة مساند المرافق للصيانة والنظافة.

وتعتبر من أكبر 3 شركات للقوى العاملة في السعودية، وتمتلك حصة سوقية تتجاوز 10%.