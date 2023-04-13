عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العراق يثبت سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في مايو



أبقت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا دون تغيير في مايو/ أيار عند 0.15 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي.

وحدد البلد المنتج سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل لآسيا في شهر مايو عند خصم 3.40 دولار للبرميل مقابل عمان/دبي، بارتفاع 50 سنتا عن الشهر السابق وفقا لوثيقة أسعار اطلعت عليها “رويترز” اليوم الخميس.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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