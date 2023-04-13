شكرا لاهتمامكم بخبر ياسمين صبري تطل بـ”النقاب”.. وتثير التساؤلات عن ارتدائها الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ياسمين صبري تطل بـ”النقاب”.. وتثير التساؤلات عن ارتدائها الحجاب



أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري وهي ترتدي العباية السوداء والنقاب الكثير من التساؤلات في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت النجمة صورة عبر حسابها في “قصص إنستغرام”، وهي مرتدية النقاب أثناء تجوّلها في منطقة الحسين وشارع المعز في القاهرة، مبينة أنها فعلت ذلك لإخفاء وجهها، حتى لا يتعرف عليها الجمهور ويلتفّون حولها فيحدث ازدحام في المنطقة.

كما نشرت ياسمين أيضاً مقطع فيديو يرصد جولتها في منطقة الحسين وشارع المعز وجلوسها في أحد المقاهي، وعلّقت عليه قائلةً: “إيه الجمال ده… إيه الحلاوة دي… الله يا الحسين… الله يا مصر… وشكراً لأهل الحسين على جمالكم وجدعنتكم”.

هذه الصورة أثارت تساؤلات بين محبي ومتابعي الفنانة المصرية حول ارتداء الأخيرة للحجاب، خصوصا أنها خرجت في تصريحات قبل أسابيع قليلة لتتحدث حول تفكيرها في ارتداء الحجاب. فقد قالت في بدياة أبريل الجاري: “أفكر يومًا ما أن أرتدي الحجاب؛ لأني مسلمة ومؤمنة وبالتالي الفكرة موجودة”.

كما أضافت “بنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن لافتة”.

يذكر أن النجمة المصرية لم تشارك في رمضان الحالي بأي عمل درامي وذلك للعام الثالث على التوالي، واكتفت بالظهور في إعلان تسويقي برفقة مواطنها أحمد عز.