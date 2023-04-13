شكرا لاهتمامكم بخبر تعاون سعودي فرنسي.. جوني ديب بطل فيلم افتتاح مهرجان “كان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تعاون سعودي فرنسي.. جوني ديب بطل فيلم افتتاح مهرجان “كان”



أعلن المدير الفني لمهرجان “كان” السينمائي الدولي، تيري فريمو، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، القائمة الكاملة لاختيارات الأفلام التي ستتنافس على نيل السعفة الذهبية وبقية جوائز المهرجان الذي سيفتتح بعد 5 أسابيع في مدينة “كان” جنوب فرنسا التي يحتضنها البحر المتوسط، وهي تستقبل الدورة السادسة والسبعين من المهرجان للفترة بين 16و27 من مايو المقبل، مشيرا إلى أن فيلم افتتاح المهرجان هو تعاون سعودي فرنسي من بطولة جوني ديب.

فقد أعلن المنظمون أن فيلم افتتاح المهرجان، هو السيرة الذاتية (جان دو باري) للمخرجة الفرنسية مايون وبطولة جوني ديب، وهو أول فيلم حركة حية لديب منذ معركة التشهير القضائية أمام زوجته السابقة آمبر هيرد العام الماضي.

وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قد سبق إعلان المهرجان عن مشاركة الفيلم بالافتتاح، حيث قال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي “نشارك في كان هذا العام خارج المسابقة، ونأمل أن يساهم هذا التعاون الإنتاجي لصالح السينما السعودية والفرنسية وبقية صناع السينما في العالم”.

ملصق مهرجان كان السينمائي

مشاركة 6 مخرجات في المسابقة الرسمية

من جانبها، قالت الرئيسة الجديدة لمهرجان كان “كنوبلوك” التي خلفت في موقعها رئيس المهرجان السابق بيار ليسكور، إن مهرجان كان يشكل عموما نقطة انطلاق مذهلة للأعمال السينمائية، والتقاء لسينمات العالم، وكذلك مزيدا من المساواة مع سينما المرأة.

ومن بين المخرجات في المنافسة، الفرنسية كاترينا بريلا بفيلم “الصيف الماضي”، والنمساوية جيسيكا هاوزنر كلوب زيرو، وفيلم كندي للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بفيلم البنات الأربع بنات ألفة، إلى جانب السنغالية راماتا تولاي سي التي تشارك في المنافسة عن فيلمها الأول “طبانال اداما”، وهي رغبة من القائمين على المهرجان في توسيع المساحة الممنوحة للسينما الإفريقية.

الفيلم السوداني وداعا جوليا

حضور لافت للسينما العربية.. وفيلم من السودان

ويشارك المخرج السوداني محمد غوردفاني لأول مرة في تاريخ مهرجان كان السينمائي بفيلم “وداعا جوليا”، ضمن التظاهرة الثانية “نظرة ما”، وهو فيلم إنتاج مشترك مع المملكة العربية السعودية.

وفيلم الجزائري الياس بلقادر في تظاهرة عروض منتصف الليل في فيلمه عمر الفراولة.

كما سيشارك المخرج المغربي كمال الأزرق في تظاهرة نظرة ما بفيلمه “حزم”، وكذلك المغربية أسماء المدير في تظاهرة نظرة ما بفيلمها أم كل الأكاذيب.

وضمن المسابقة الرسمية يمثل البرازيل المخرج الجزائري الأصل البرازيلي الجنسية كريم عينوز بفيلمه الجديد فايربراند، والياباني تاكيشي كيتانو الذي يقدّم فيلما تاريخياً من أجواء الساموراي.

مهرجان كان السينمائي 75

أهم الأفلام التي تقاسمت أفلام الشباب مع رواد السينما العالمية

ينافس المخرج الألماني فيم فيندر بفيلم “يوم مثالي”، والياباني هيروكازو كوريدا بفيلم “وحش”.

كما سيعرض الإنجليزي كين لوش فيلمه “شجرة البلوط القديمة” وهو فيلم عن لاجئين سوريين يصلون إلى قرية تعدين سابقة في بريطانيا، ومن تركيا يشارك المخرج نوري بيلج سيلان بفيلم “أعشاب جافة” ومن إيران فيلم “آيات أرضية” للمخرجين علي أصغري وعلي رضا خاتمي.

وتشهد دورة هذا العام عودة للأفلام الأميركية، حيث يشارك المخرج الأميركي تود هينز الذي يشارك بفيلم (مايو ديسمبر) بطولة ناتالي بورتمان وجوليان مور الفائزتين بالأوسكار، إضافة إلى كوكبة من النجوم بقيادة المخرج “ويس أندرسون” الذي يشارك في المنافسة عن فيلم أستيرويد سيتي.

أما السينما الإيطالية فسيعرض المهرجان فيلم المخرج ناني موريتي بفيلم “إل سول ديل”، وفيلم رابيتو للمخرج ماركو بيليشيو.

وتعرض الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، حيث يقدم الأخير العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد “قتلة القمر الزهرة”، في مهرجان كان 2023، وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ فيلم After Hours في عام 1986.