شكرا لاهتمامكم بخبر ترمب يدلي بإفادة أمام المدعي العام بنيويورك في قضايا احتيال ضريبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ترمب يدلي بإفادة أمام المدعي العام بنيويورك في قضايا احتيال ضريبي



يتوقع أن يمثل الرئيس السابق دونالد ترمب أمام مكتب المدعي العام في نيويورك، اليوم الخميس، للإدلاء بإفادته للمرة الثانية في المعركة القانونية حول الممارسات التجارية لشركته.

وكان مقررا أن يلتقي الرئيس الجمهوري السابق بالمدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت دعوى قضائية ضد ترمب العام الماضي، تزعم فيها أن ترمب وعائلته ضللوا البنوك وشركاء الأعمال بتقديم معلومات خاطئة عن صافي ثروته وقيمة الأصول التي يمتلكها مثل الفنادق وملاعب الغولف.

ولا علاقة للدعوى القضائية بالتهم الجنائية التي وجهها المدعي العام لمانهاتن ضد ترمب، وهي الأولى ضد رئيس أو رئيس سابق، وفق أسوشيتد برس.

وقال ترمب ومحاموه إن الدعوى التي أقامتها المدعية العامة المنتمية للحزب الديمقراطي ذات دوافع سياسية ولا أساس لها من الناحية القانونية. كما نفى هو والشركة ارتكاب أي خطأ.

التقى ترمب سابقا بمحامي جيمس في 10 أغسطس/آب، لكنه رفض الإجابة عن جميع الأسئلة باستثناء بعض الأسئلة الإجرائية، متذرعا بحمايته بموجب التعديل الخامس.

وقال في الجلسة التي تم تسجيلها ونشرت في وقت لاحق “أي شخص في موقفي لا يتبنى التعديل الخامس سيكون أحمق، أحمق حقيقيا”.

وأضاف “عبارة واحدة أو إجابة واحدة خاطئة بعض الشيء، أو خطأ طفيف للغاية، سواء أكان مصادفة أو عن طريق الخطأ، مثل أنه كان يوما مشمسا وجميلا، في وقت كان فيه الجو غائما بعض الشيء، سوف تستغله سلطات إنفاذ القانون بصورة قل أن نشهدها في هذا البلد، لأنني اختبرتها”.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في أكتوبر/تشرين الأول.