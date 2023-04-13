أخبار اليمن : 53 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

53 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 53 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية، وغارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء ذات المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً، 8 خروقات بقصف مدفعي لعدد 17 قذيفة، و36 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

