شكرا لاهتمامكم بخبر الذهب يتجه لثاني مكسب أسبوعي مع ضعف الدولار ورهانات وقف رفع الفائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الذهب يتجه لثاني مكسب أسبوعي مع ضعف الدولار ورهانات وقف رفع الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 2044.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه أمس الخميس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2%، إلى 2059.40 دولار، وفقا لـ “رويترز”.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عام، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في “سيتي إندكس”: “شكلت الرغبة في بيع الدولار الأميركي في أعقاب بيانات عن تضخم أضعف، والعوائد المنخفضة والدعوات إلى تقليص سعر الفائدة النهائي محركا كبيرا للذهب”.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مارس/آذار بأكبر قدر منذ أبريل/نيسان 2020، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من المتوقع.

علاوة على ذلك، زاد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع.

هذه القراءات، إلى جانب المخاوف من ركود متوسط، ساعدت على ارتفاع سعر الذهب 1.8 %، منذ بداية الأسبوع.

وقال سيمبسون “ستتجه كل الأنظار إلى مبيعات التجزئة الأميركية ومعنويات المستهلكين وتوقعات التضخم اليوم”، مضيفا أن الذهب قد يتجه نحو أعلى مستوى على الإطلاق إذا جاءت البيانات ضعيفة بما فيه الكفاية.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%، إلى 26.04 دولار للأوقية، مسجلة ذروة عام. وزاد البلاتين 0.8%، إلى 1055.14 دولار.

ويتجه كلا المعدنين لتسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاديوم 0.6 %، إلى 1508.57 دولار.