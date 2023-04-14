أخبار اليمن : عبدالسلام: خضنا مشاورات صعبة وأحرزنا تقدماً في بعض الملفات

عبدالسلام: خضنا مشاورات صعبة وأحرزنا تقدماً في بعض الملفاتغادر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم بمعية وفد الوساطة العمانية العاصمة صنعاء متجها إلى مسقط.

وقال عبدالسلام في تصريح صحفي قبيل مغادرة مطار صنعاء الدولي:" أنهينا جولة من المشاورات مع الوفد السعودي بحضور الوساطة العمانية في العاصمة صنعاء سادتها أجواء إيجابية والجدية".

وأضاف:" خضنا مشاورات صعبة ومكثفة جدا ناقشت قضايا شائكة ومتشابكة في الملف الإنساني والعسكري والسياسي، وأحرزنا تقدما في بعض الملفات".. لافتا إلى أنه لم تستكمل ملفات أخرى، وأن الوفد السعودي المفاوض غادر صنعاء لمزيد من المشاورات.

وأكد أنه تم الاتفاق على الاستمرار في أجواء التهدئة القائمة المنسحبة على الهدنة وإبقاء التواصل قائما.

وجدد عبد السلام، التأكيد على أن "وجهة نظرنا ثابته لجهة صرف الرواتب ووقف العدوان الشامل برا وبحرا وجوا وإنهاء الحصار واستكمال ملف الأسرى الذي شهدنا تباشيره اليوم".. مؤكدا أنه إذا حصلت أي انتكاسة فالقوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد ونأمل ألا نصل إلى هذا الوضع وألا نخسر أجواء التفاؤل.

وأضاف" انه بما تحقق في ملف الأسرى نعتقد أننا نتقدم إلى السلام أكثر، وهذا مرهون بما سنحققه في المستقبل ولم نصل إلى النقطة النهائية بعد".

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض قد أعلن، في وقت سابق اليوم انتهاء أعمال التفاوض التي جرت مع طرف العدوان السعودي بوساطة عمانية في العاصمة صنعاء.

وقال عبد السلام في تغريدة على "تويتر": أنهت الوفود أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات اتسمت بالجدية والإيجابية، وبتقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق.

وعبر رئيس الوفد الوطني عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان لما بذلوه من جهود مسؤولة لتذليل الصعاب ودعم خيار السلام.