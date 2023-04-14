أخبار اليمن : وصول الدفعة الثانية من الأسرى إلى مطار صنعاء

وصول الدفعة الثانية من الأسرى إلى مطار صنعاءوصلت إلى مطار صنعاء الدولي عصر اليوم الدفعة الثانية من الأسرى المحررين وعددهم 125 أسيرا قادمين من محافظة عدن ليصل إجمالي الأسرى الذي تم تحريرهم اليوم 250 أسيرا ضمن صفقة تبادل شملت 706 أسيرا ومعتقلا في سجون العدوان ومرتزقته ستستكمل خلال اليومين القادمين.

حيث جرى للأسرى استقبال رسمي وشعبي في المطار ابتهاجا بقدوم الأبطال الذين قضوا سنين في سجون العدوان ومرتزقته في محافظة عدن.

واعتبر مستشار المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، عودة الأسرى إلى أرض الوطن نصر كبير.. منوها بالاستقبال الحافل الذي رتب لهم.

من جانبه أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، أن الأسرى كانوا أقوى من سجانيهم، في صبرهم وتحملهم.. وقال" الأسرى اثبتوا أن الموقف الذي هم فيه هو موقف الحق، ولذلك تحملوا وصبروا حتى جاء الفرج".

بدوره أكد وزير النقل عبدالوهاب الدرة، اعتزاز الشعب اليمني بالأسرى الأبطال الذين ضحوا في سبيل الدفاع عن الوطن.. وقال" مطار صنعاء بكامل طاقته التشغيلية يستقبل الأسرى الأبطال المحررين من سجون العدوان".

فيما أكد وزير حقوق الإنسان على الديلمي، أن ملف الأسرى إنساني بامتياز وعلى الأمم المتحدة القيام بواجبها بشكل كامل في هذا الجنب.. لافتا إلى أهمية الإفراج عن جميع الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

بدوه قال رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان " اليوم نستقبل الأسرى الذين طال الانتظار لهم وطالت معاناتهم ومعاناة أسرهم".. مؤكدا أن الأسرى سطروا اعظم البطولات وأشجع المواقف.

وخلال استقبال الدفعتين الأولى والثانية من الأسرى تم فرش السجاد الأحمر وارتص حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وبعد ذلك صافح الأسرى قادة الدولة الذين كانوا في استقبالهم.