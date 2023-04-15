شكرا لاهتمامكم بخبر إفطار رمضان مصري يخطف الألباب.. هل ألغي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إفطار رمضان مصري يخطف الألباب.. هل ألغي؟



بعدما حظيت نسختها الأولى التي أقيمت في الـ15 من رمضان بردات فعل إيجابية كثيرة، سادت حالة من الغضب في الأوساط المصرية بعد تداول أخبار عن إلغاء حفل إفطار حكومي كان مقرراً في منطقة المطرية بالقاهرة.

فالحفل كان منتظراً في 21 من شهر رمضان بعد رواج النسخة الأولى ونجاحها، إلا أن أخباراً انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت إلغاءه، ما فجر غضبا واسعا، خصوصا أنهم أرجعوا الأمر لـ”أسباب أمنية”.

شخصيات معروفة

وما زاد الأمر جدلاً أن شخصيات سياسية معروفة دخلت على خط الأزمة، حيث علّق علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عبر حسابه في تويتر قائلاً :”فطار المطرية 15 رمضان تجمُّع جميل في الشهر الكريم، الكل اتكلم وأشاد بالأجواء الجميلة، أجواء كلها فرحة وبهجة والناس مبسوطة، وتم الإعلان عن فطار في 21 رمضان وفوجئ الجميع بإلغائه! بالعكس ده كان يبقى شيء جميل ودعاية حلوة لبلدنا ورسالة بالأمن والأمان بحضور فنانين ونجوم رياضة وأجانب كمان”.

أمام هذه البلبلة، أوضحت السلطات المصرية حقيقة الأمر، حيث نفى مصدر أمني الأمر تماماً.

وفي بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام مصرية، أكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله بإلغاء الإفطار الثاني لأهالي منطقة المطرية بمحافظة القاهرة لدواعٍ أمنية، موضحا أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَّ أي طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه.

حديث الناس

يشار إلى أن “مائدة المطرية” كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية خلال الأسابيع الماضية.

كما تصدّرت التريند في مصر، حيث وصفها ناشطون بأنها “أطول مائدة إفطار تقام في ربوع البلاد”.

وأكدت تعليقات أخرى أنها حالة بهجة لا توصف.

وعلى مدى السنوات الماضية، تحولت مائدة الإفطار الجماعية في حي “المطرية” الشعبي بالقاهرة، إلى ظاهرة رمضانية مصرية للعام التاسع على التوالي بمبادرة جماعية من أهالي المنطقة، وحضرها نحو 3 آلاف صائم.

وكان من بين الحضور لنسخة عام 2023 سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونغ جين ووك، الذي داعب حضور مائدة الإفطار قائلاً بالعربية: “رمضان في مصر حاجة تانية”.

فيما غرد المطرب رامي جمال متغزلاً في روعة الحدث، معلنا تجهيز أغنية حول المائدة سيطرحها للجمهور خلال أيام.