شكرا لاهتمامكم بخبر كليوبترا سمراء أم بيضاء؟.. أدلة مصرية ترد على نتفليكس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كليوبترا سمراء أم بيضاء؟.. أدلة مصرية ترد على نتفليكس



بعدما أشعلت صورة لوثائقي عن “كليوبترا” موجة غضب وسخرية في آن واحد بين المصريين خلال الساعات الماضية، دخلت السلطات خط الأزمة.

فقد ظهرت الملكة الشهيرة المتحدرة من ملوك الأسرة المقدونية على الملصق الترويجي للوثائقي الذي سيبث على نتفليكس الشهر المقبل، سمراء البشرة، بشفاه غليظة، ما دفع العديد من المصريين إلى التعليق ساخرين على مواقع التواصل، من معد الوثائقي الذي اعتبروه لا يفقه شيئاً في التاريخ.

محاولة لإثبات نسب بمعلومات خاطئة

أمام هذا الجدل، علق وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار زاهي حواس على مسلسل نتفليكس Queen Cleopatra، بأن ما مر فيه “كلام ليس له أساس من الصحة”، موضحاً أن الملكة كليوبترا كانت يونانية ولم تكن سمراء البشرة إطلاقاً.

وأضاف أن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة من أصحاب البشرة السمراء في أميركا لإثبات أنهم أصل هذه الحضارة، دون دليل يذكر عن صحة ادعاءاتهم، قائلاً: “لا دليل على أن الحضارة المصرية أصلها أسمر”.

كما أشار دليلا على كلامه، إلى أن تصوير القدماء المصريين لأنفسهم بشكل مختلف عن الغير في الرسومات الموجودة على جدران المعابد المصرية، في تصريح لموقع مصري محلي.

وأوضح أن رسم منظر الملك المصري وهو يضرب الأعداء يختلف عن النوبي والإفريقي والآسيوي تماما.

زاهي حواس

كذلك لفت إلى أن الحضارة السمراء ليست لها صلة بالحضارة المصرية، وقال: “الكوش حكموا مصر في الأسرة الـ25 وغير متصلين بالحضارة إطلاقًا، فإذاً هذا الكلام غير علمي والعالم كله مقلوب، وشايف إن دة امتهان بالحضارة المصرية”.

وتابع أن يوليوس قيصر كان أبيض البشرة وهو أمر معروف، وكليوبترا أبوها أبيض وأخوها أبيض، وهي يونانية الأصل، لكن سبب تصوير كليوبترا كامرأة سوداء لإثبات نسب الحضارة المصرية إليهم، وهو أمر خاطئ، في إشارة منه إلى تعيين ممثلين ذي بشرة بيضاء في باقي الأدوار الأساسية من المسلسل.

“مقصودة”

يشار إلى أن ردود الفعل على ملصق المسلسل الرسمي كانت غاضبة، حيث رأى البعص أنها حركة مقصودة، ملمحين إلى مؤامرة تقف وراء تصوير بطلة المسلسل بملامح إفريقية.

كليوبترا

كما اتهموا “حركة المركزية الإفريقية” بالوقوف وراء هذا العمل من أجل تشويه الحضارة المصرية وسلب إنجازاتها، علماً أن علماء التاريخ والآثار يجمعون على أن كليوبترا من أصول يونانية إغريقية، بل أكدت بعض الدراسات أن بشرتها كانت بيضاء وعينيها زرقاوان.

أما الملكة كليوبترا السابعة والمعروفة باسم كليوبترا تعد آخر ملوك الأسرة المقدونية التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قِبَل روما عام 30 قبل الميلاد.

وهي ابنة بطليموس الثاني عشر، الذي خلفته كملكة سنة 51 ق.م مشاطرة العرش مع أخيها بطليموس الثالث عشر.