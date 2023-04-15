عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بلباسه الرسمي.. البرهان يطل من غرفة القيادة



في أول ظهور له بعد اندلاع المعارك في بلاد أطل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان،

وأظهرت صور انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إدارة رئيس مجلس السيادة السوداني لغرفة القيادة العسكرية والمعارك الدائرة بين قواته وقوات الدعم السريع.

كما أطل البرهان مرتديا بلباسه العسكري الكامل، يراقب شاشات تنقل له ما يجري من معراك على الأرض.