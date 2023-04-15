شكرا لاهتمامكم بخبر بلباسه الرسمي.. البرهان يطل من غرفة القيادة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بلباسه الرسمي.. البرهان يطل من غرفة القيادة
في أول ظهور له بعد اندلاع المعارك في بلاد أطل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان،
وأظهرت صور انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إدارة رئيس مجلس السيادة السوداني لغرفة القيادة العسكرية والمعارك الدائرة بين قواته وقوات الدعم السريع.
كما أطل البرهان مرتديا بلباسه العسكري الكامل، يراقب شاشات تنقل له ما يجري من معراك على الأرض.
تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو
شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوكتويترWhatsapp