شكرا لاهتمامكم بخبر لقطة نادرة.. أحدث ظهور للفنان حسن يوسف برفقة شمس البارودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لقطة نادرة.. أحدث ظهور للفنان حسن يوسف برفقة شمس البارودي



أحدث ظهور للفنان المصري، حسن يوسف، وزوجته شمس البارودي، تم الكشف عنه من خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 89، وسط تجمع عائلي كبير.

فقد نشر المؤلف المصري محمد يوسف مجموعة من الصور، التي يظهر فيها حسن يوسف بصحبة زوجته شمس البارودي وباقي أفراد العائلة، بعد انتهائهم من تناول إفطار جماعي.

ليقوم بعدها الثنائي حسن يوسف وشمس البارودي، بتقطيع الكعكة الخاصة بالاحتفال، وذلك في لقطة نادرة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي لم تعد تظهر سوى في لقطات قليلة للغاية.

حسن يوسف وعائلته

المؤلف المصري محمد يوسف تحدث عن ذكرياته مع حسن يوسف الذي لقب قديما بـ “الولد الشقي”، مسترجعا ما كان سيفعله به قبل سنوات طويلة، بالتحديد عام 1976 حينما عاد المؤلف إلى مصر قادما من هولندا، حيث ذهب المؤلف ووالده وحسن يوسف إلى عزاء عائلي، وقبل أن يغادروا، همس حسن يوسف في أذن المؤلف، وطلب منه أن يدفع إلى المقرئ مبلغا ماليا، حتى لا يتسبب في إحراج لهم أمام العائلة.

وصلة ضحك

لكن محمد يوسف تشكك في الأمر، فما كان من الفنان المصري إلا أن أخبره، أن هذه عادة استجدت في مصر أثناء غيابه في الخارج، وبالفعل قبل بالأمر.

غير أنه استشار والده قبل دفع الأموال للمقرئ، فكتم الوالد الضحك، وأخبره ألا يفعل ذلك، حيث يرغب حسن يوسف في توريطه بموقف محرج، وبالفعل دخل الثلاثي في وصلة ضحك طويلة بعد مغادرة قاعة العزاء.