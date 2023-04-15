أخبار اليمن : وصول 350 أسيراً محرراً إلى مطار صنعاء

وصول 350 أسيراً محرراً إلى مطار صنعاءوصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، طائرتان للخطوط الجوية اليمنية وثلاث طائرات للجنة الدولية للصليب الأحمر على متنها 350 أسيراً من الأسرى المحررين الأبطال من سجون العدوان السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي ضمن اتفاق سويسرا.

حيث أقلت طائرتان الخطوط الجوية اليمنية 250 أسيرا قادمين من مدينة أبها السعودية بعد تحريرهم من سجون العدوان السعودي بينما وصلت ثلاث طائرات للجنة الدولية للصليب الأحمر قادمة من المخا وعلى متنها 100 من الأسرى المحررين من سجون مرتزقة العدوان في الغربي.

وحظي الأسرى الأبطال باستقبال رسمي وشعبي في المطار تكريما وتعظيما لمواقفهم وتضحياتهم الكبيرة والمعاناة التي لقوها في سجون العدوان السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي.

وفي الاستقبال ذكر رئيس اللجنة الوطنية للأسرى، عبدالقادر المرتضى، أن عدد الأسرى المحررين في الدفعة الثانية من صفقة رمضان 350 أسيرا من الجيش والقوات المسلحة.

وقال: "وصل الأسرى عبر طائرتين للخطوط الجوية اليمنية من مدينة أبها السعودية وثلاث طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من مدينة المخاء".

وأشار المرتضى إلى أنه قد تم الإفراج عن 20 أسيرًا من تحالف العدوان بينهم 15 سعوديا وثلاثة سودانيين وأثنين يمنيين.