أخبار اليمن : 111 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

111 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 111 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان بمناطق متفرقة من محافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، 4 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.
وأشار المصدر أن الخروقات تضمنت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و64 خرقاًً بالأعيرة النارية المختلفة.
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