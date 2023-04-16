شكرا لاهتمامكم بخبر عمومية “أرامكو” تناقش زيادة رأس المال 20% بأسهم منحة.. 8 مايو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عمومية “أرامكو” تناقش زيادة رأس المال 20% بأسهم منحة.. 8 مايو



دعا مجلس إدارة أرامكو السعودية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منحة للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وبحسب بيان الشركة على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، فإن الزيادة ستكون عبر منح سهما واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

ويصبح رأس مال أرامكو بعد الزيادة 90 مليار ريال مقارنة بقيمة 75 مليار ريال قبل الزيادة بنسبة زيادة 20%.

ويرتفع عدد أسهم الشركة إلى 242 مليار سهم بعد الزيادة مقابل 220 مليار سهم قبل الزيادة.

تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.