شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع صادرات النفط السعودية 11.7% إلى 80.2 مليار ريال في فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع صادرات النفط السعودية 11.7% إلى 80.2 مليار ريال في فبراير



أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 12.7% في شهر فبراير 2023، على أساس سنوي، إلى 101.1 مليار ريال مقابل نحو 115.8 مليار ريال في فبراير 2022.

وأرجعت الهيئة، في تقريرها الشهري، التراجع إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 10.6 مليار ريال بنسبة 11.7% لتبلغ قيمتها 80.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في فبراير 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 78.4% في فبراير 2022 إلى 79.3% في فبراير 2023.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يناير 2023 بقيمة 4.7 مليار ريال وبنسبة 4.5%.

وسجلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 16.4% عن شهر فبراير 2022، إلى 20.9 مليار ريال مقابل 25 مليار ريال، وباستثناء إعادة التصدير انخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 26.3%، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 49.4%.

وارتفعت الواردات بنسبة 15.2% ما يعادل 7.5 مليار ريال لتبلغ قيمتها 56.6 مليار ريال في فبراير 2023، مقابل 49.1 مليار ريال في فبراير 2022، فيما انخفضت قيمة الواردات بقيمة 11.1 مليار ريال وبنسبة 16.3% مقارنة بشهر يناير 2023.

وبلغت قيمة الفائض التجاري 44 مليار ريال في فبراير 2023، مقابل 67 مليار ريال في فبراير 2022، بانخفاض 34.3%.